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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:25120

У 31-летнего жителя Сумщины 9-я ходка за решетку

Роменской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 31-летнего роменчанина, который обокрал сотрудницу государственного учреждения и продавца магазина.

Установлено, что обвиняемый к этому уже был 8 раз осужден за грабежи и кражи, имея определенный опыт преступной деятельности, при этом не имея желания зарабатывать на жизнь законным путем, уже через несколько дней после освобождения из мест лишения свободы совершил новое преступление. В частности, находясь в одной из государственных учреждений г.. Ромны, зашел в кабинет, где в то время никого не было, и похитил женскую сумку с кошельком и личными вещами. Через некоторое время обвиняемый, находясь в магазине, похитил мобильный телефон продавца.

В суде мужчина вину свою в краже сумки признал полностью. В остальном инкриминируемого эпизода пояснил, что забрал телефон, поскольку подумал, что его кто-то забыл. Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали сам факт тайного похищения телефона.

По приговору суда обвиняемого приговорен к 3 годам 7 месяцам лишения свободы (ч. 2 ст. 185 УК Украины).

Право
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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