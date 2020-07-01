При каком условии можно досрочно закончить самоизоляцию после въезда в Украину

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, после получения в аккредитованной лаборатории Центра общественного здоровья отрицательного ПЦР-теста, граждане будут автоматически исключены из приложения "Дій вдома".
"Человек, который приезжает из стран "красной зоны" должен пройти самоизоляцию на протяжении 14 дней, установив приложение "Дій вдома". Но он может пройти ПЦР-тестирование в частной лаборатории. Важно чтобы эта лаборатория была аккредитована ЦОЗ", - сообщил Степанов.
Он пояснил, что в случае получения отрицательного теста, лаборатория самостоятельно сообщает ЦОЗ и уведомляет администрирование приложения, после чего приходит автоматическое сообщение об исключении из списка самоизоляции.
"Важно, чтобы был указан действующий номер телефона", - уточнил министр.
Он добавил, что полный список аккредитованных лабораторий, где можно сдать ПЦР-тест, можно найти на сайте ЦОЗ.
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