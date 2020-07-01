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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:241624

При каком условии можно досрочно закончить самоизоляцию после въезда в Украину

В Министерстве здравоохранения разъяснили алгоритм действий для досрочного завершения самоизоляции гражданам, которые въехали в Украину из стран "красной зоны". Для этого необходимо получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, после получения в аккредитованной лаборатории Центра общественного здоровья отрицательного ПЦР-теста, граждане будут автоматически исключены из приложения "Дій вдома".

"Человек, который приезжает из стран "красной зоны" должен пройти самоизоляцию на протяжении 14 дней, установив приложение "Дій вдома". Но он может пройти ПЦР-тестирование в частной лаборатории. Важно чтобы эта лаборатория была аккредитована ЦОЗ", - сообщил Степанов.

Он пояснил, что в случае получения отрицательного теста, лаборатория самостоятельно сообщает ЦОЗ и уведомляет администрирование приложения, после чего приходит автоматическое сообщение об исключении из списка самоизоляции.

"Важно, чтобы был указан действующий номер телефона", - уточнил министр.

Он добавил, что полный список аккредитованных лабораторий, где можно сдать ПЦР-тест, можно найти на сайте ЦОЗ.

Общество Коронавирус ПЦР-тест Самоизоляция
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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