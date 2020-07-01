На Сумщине полицейские привлекли к ответственности злоумышленника за мошенничество Происшествие произошло в Шостке. Мужчина воспользовался одолженной у товарища банковской карточкой и, не предупредив владельца, оформил на него кредит в 7000 гривен.

За помощью в полицию Шостки обратился 31-летний местный житель. Он рассказал, что на него несанкционированно было оформлено он-лайн кредит на сумму 7000 гривен. В содеянном мужчина заподозрил знакомого, которому дал в пользование свою банковскую карточку.

Полицейские разыскали и допросили 30-летнего товарища заявителя и выяснили ход событий.

Еще в прошлом году подозреваемый одолжил у своего друга банковскую карточку, мотивируя тем, что его была заблокирована и он не может получить денежный перевод. Мужчина несколько месяцев пользовался ею, пока не решил оформить кредит на товарища.

Он создал личную страницу Интернет - банкинга, указав там данные карточки товарища и свой мобильный номер, прошел верификацию и сделал электронную заявку на получение кредита в одном из финансовых учреждений. Деньги были перечислены на указанный им номер счета. Средства злоумышленник снял и потратил на свои нужды.

О финансовой афере своего товарища заявитель узнал только через несколько месяцев, когда сумма долга выросла почти вдвое, и, мужчине стали звонить из финансового учреждения с требованием погасить кредит.

Сейчас уголовное производство, открытое в отношении подозреваемого по признакам ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество с финансовыми ресурсами», уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Окончательное наказание ему определит суд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области