На Сумщине в ДТП тяжело травмированы два человека На Сумщине полиция выясняет причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором тяжело травмированы два человека.

Авария произошла вчера вечером на перекрестке улиц Короленко и Марата в Шостке. В результате столкновения мотоцикла с микроавтобусом пострадали два человека, которых с тяжелыми травмами доставили в больницу.

На месте происшествия полицейские выяснили, что во время поворота налево 39-летний водитель автомобиля «Мерседес» не предоставил преимущество в движении встречному мотоциклу. В результате столкновения двух транспортных средств пострадали 20-летний мотоциклист и его 19-летняя пассажирка.

Вызванная на место «скорая» доставила травмированных в больницу с предварительным диагнозом - переломы ребер, закрытые черепно-мозговые травмы, ушиб головного мозга. Оба находятся в отделении интенсивной терапии. По словам медиков, от более тяжелых последствий молодых людей спасли мотошлемы.

Водитель микроавтобуса рассказывает, что не сразу заметил мотоцикл и не смог вовремя сориентироваться.

По предварительным данным все участники ДТП были трезвы.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения», в рамках которого будут выяснены причины и обстоятельства дорожной аварии.

Правоохранители призывают участников дорожного движения быть максимально осторожными на дороге, проявлять взаимоуважение друг к другу и обязательно строго соблюдать Правила дорожного движения даже в мелочах, ведь дорога не прощает легкомыслия и небрежности, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.