"Телефонного минера" приговорили к двум годам лишения свободы К двум годам лишения свободы приговорен мужчина, который сообщал о заминировании моста.

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 54-летнего мужчины, который 28 января 2020 года позвонил на линию «102» и сообщил, что «на харьковской автодороге заминирован мост».

Тогда проверять информацию о минировании мостов начали правоохранители сразу нескольких отделов полиции области, поскольку в сообщении не было указано, какой именно мост заминирован.

Одновременно с поиском взрывчатки был начат и розыск мужчины, который сообщил о минировании. Через несколько часов он был задержан. «Минером» оказался житель села Верхняя Сыроватка Сумского района.

Во время проведения обыска в его доме следователи изъяли телефон, с которого и было сообщено о заминировании. Факт минирования не подтвердился.

Человек злоупотребляет спиртным и имеет богатое криминальное прошлое. Более того, он в 2016 году звонил на линию «104» и сообщал о взрыве. Тогда он отделался условным сроком наказания.

В суде обвиняемый вину свою признал, рассказал, что сообщить о минировании он решил из-за того, что ему «все надоело».

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины и осужден к 2 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.