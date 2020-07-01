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Сегодня 15:5156

МОН разъяснило абитуриентам, как получить отсрочку от призыва-2020

Абитуриенты, которые в этом году поступают в высшие учебные заведения, могут получить отсрочку от военного призыва.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки. 

Отмечается, что выпускники колледжей и университетов могут продолжить обучение по следующей ступени образования, тем самым получив отсрочку от весеннего призыва.

МОН предоставил разъяснения приемным комиссиям вузов по предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежат призыву.

Предварительная регистрация позволит абитуриентам получить подтверждение о своих намерениях и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года.

«Достигнутые договоренности позволят абитуриентам воспользоваться своим конституционным правом на продолжение обучения - пройти необходимые вступительные испытания и подать заявления на поступление», - отметил и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

Напомним, в этом году весенняя призывная кампания сместилась из-за пандемии и карантина.

 

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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