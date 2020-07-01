Сумскому району представили нового главу райгосадминистрации Председатель Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко представил активу района нового председателя Сумской райгосадминистрации Виталия Бурбыку.

Роман Грищенко пожелал Виталию Бурбыке успехов на посту и дал задание на особом контроле держать строительство объектов программы «Большая стройка».

«Мы сегодня начали с Виталием Александровичем объезжать район. Обратили внимание на определенные недостатки. В частности, хочу остановиться на строительстве и недобросовестных подрядчиках. В частности, мы осмотрели дошкольное учреждение «Орленок» в пгт Степановка, обнаружили недобросовестного подрядчика и на сегодня уже договор с ним расторгнут, - отметил Роман Грищенко. - В кратчайшие сроки община должна провести тендер, найти нового подрядчика и работы необходимо выполнить как можно быстрее. Также я ставлю задачу направить материалы по подрядчика в прокуратуру. Для общества заведения должны строиться быстро, качественно и прозрачно ».

Также глава облгосадминистрации дал задание руководителю Сумского района по наполнению бюджета, предоставлению качественных медицинских услуг населению, строительству дорог и соблюдения требований экологической безопасности граждан.