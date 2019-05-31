На Курской остановились троллейбусы

На период проведения ремонтных работ приостановлено движение троллейбусов маршрутов №7 и №10А.
Бригада электромонтеров уже работает над устранением неисправностей.
На период ремонтных работ возможно изменение направления маршрутов, информирует «Электроавтотранс»
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