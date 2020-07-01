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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:45277

Численность населения на Сумщине сокращается

Ежегодно 11 июля по инициативе ООН отмечается Всемирный день народонаселения. Именно в этот день в 1987 году численность населения Земли превысила пять миллиардов. Цель Дня - привлечь внимание к вопросам народонаселения, программ общего развития, поиска решения общих проблем.

Численность населения Сумской области по состоянию на 1 января 2020 составляла 1068,2 тыс. человек. В городах области проживало 741,4 тыс. человек, или 69% от общего количества жителей области, в сельской местности - 326,8 тыс. человек или 31%, сообщает Главное управление статистики в Сумской области 

Всего за последние пять лет численность населения Сумщины уменьшилась на 55,2 тыс. человек, в основном, за счет естественного сокращения, уровень которого в 2019 году составил 10,2 человека на 1000 населения.

Для половой структуры населения Сумской области, как и в целом по стране, характерно преимущество женщин. К началу 2020 года в области их было на 87,3 тыс. больше, чем мужчин.

Средний возраст населения области составил 43,5 года (40,6 - у мужчин и 46,0 - у женщин).

За прошлый год в области появилось на свет 6,5 тыс. младенцев, из которых 3,3 тыс. - девочек и 3,2 тыс. мальчиков. Подавляющее большинство детей (69%) родились в городской местности.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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