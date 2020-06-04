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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:04141

Двух жителей Сумщины задержали за нападение на полицейского и нацгвардейца

Злоумышленники ограбили полицейского и военнослужащего Национальной гвардии, когда те возвращались домой поздно ночью. Оперативники внутренней безопасности полиции совместно с другими подразделениями НПУ установили причастных к преступлению.

В Сумское управление Департамента внутренней безопасности НПУ поступила информация о том, что неизвестные напали на полицейского и военнослужащего Национальной гвардии Украины. По факту происшествия следователи Сумского отдела полиции ГУНП в Сумской области начали уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что 33-летний патрульный и 32-летний гвардеец, возвращаясь домой ночью, стали жертвой грабителей. Злоумышленники нанесли им удары по голове и туловищу. Когда правоохранители оказались на земле, нападавшие забрали у них мобильные телефоны и сумку. Старшего сержанта полиции и старшего солдата НГУ доставили в медицинское учреждение с сотрясением мозга, тупыми травмами живота, переломами и ушибами.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личности нападавших. Ими оказались 21 и 25-летние местные жители, которые ранее уже имели проблемы с законом.

Работники внутренней безопасности НПУ, уголовного розыска и следователи полиции Сумщины, при физической поддержке бойцов корда, под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры провели санкционированные обыски по месту жительства подозреваемых. Во время мероприятий обнаружили и изъяли банковские карточки, денежные средства, документы, часы и оружие. Кроме того, изъято украденную у полицейского карточку-заместитель, бронежилеты, мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также два прибора для взлома сигнализации автомобиля.

Нападающим уже объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 186 УК. За совершенное им грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет. Также правоохранители проверяют фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений, говорится в сообщении отдела коммуникации  ГУНП в Сумской области.

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Право Грабеж Разбой
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