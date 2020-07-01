В детских садах Сум есть еще более 300 свободных мест В Сумах продолжается набор в детские сады. Для дошкольников еще 321 свободное место.

Об этом «Украинскому радио: Сумы» рассказала начальник управления образования и науки Сумского горсовета Антонина Данильченко, сообщает "Суспільне"

По ее словам, записаться можно еще в 24 детсада города. Речь идет о детях, которіе впервые в этом году пойдут в дошкольное учебное заведение.

"Уже набрали 2270 детей на новый учебный 2020-2021 год. Это - те детки, которые будут посещать садики с первого сентября ", - говорит она.

"Есть родители, которые из-за карантина не решаются прийти в садик, чтобы оформить документы", - говорит Антонина Данильченко - "Некоторые, возможно, вообще не регистрировали детей в электронной очереди".

Также она рассказала, как устроить ребенка в дошкольное учебное заведение родителям, которые попали в сложные обстоятельства.

"Если родители не могут предоставить справку с места работы, но есть большая потребность, чтобы ребенок находился в саду, то необходимо обратиться в дошкольное учебное заведение и написать соответствующее заявление", - подытожила она.

Напомним, исполком Сумского городского совета позволил дошкольным учебным заведениям возобновить работу с 1 июня.