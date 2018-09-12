На Сумщине снова бутулизм?

Как прокомментировала ситуацию заведующая Глуховского отдела Сумского лабораторного центра Марина Матвиенко, накануне мужчина употреблял сыровяленую речную рыбу собственного производства. В компании был еще один человек, пока у него симптомов нет.
«Это вполне присуще этой болезни, ведь одному человеку может попасть зараженный кусок, другому – нет», - сообщила она.
Для установления заключительного диагноза проводятся исследования сыворотки крови на белых мышах в ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины», сообщает Неделя.
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