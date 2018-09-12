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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:21102

На Сумщине снова бутулизм?

В реанимационное отделение Глуховской городской больницы госпитализировали мужчину с симптомами ботулизма. Сейчас его состояние квалифицируют как средней тяжести, вчера ему ввели специальную сыворотку, которую доставили из областного центра.

Как прокомментировала ситуацию заведующая Глуховского отдела Сумского лабораторного центра Марина Матвиенко, накануне мужчина употреблял сыровяленую речную рыбу собственного производства. В компании был еще один человек, пока у него симптомов нет.

«Это вполне присуще этой болезни, ведь одному человеку может попасть зараженный кусок, другому – нет», - сообщила она.

Для установления заключительного диагноза проводятся исследования сыворотки крови на белых мышах в ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины», сообщает Неделя.

Общество Ботулизм
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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