В Сумах правоохранители задержали 20-летнего сбытчика психотропных «солей» Почти тридцать зип-пакетов с веществом похожим на «Альфа-соль» и приспособления для употребления наркотических средств изъяли работники полиции у молодого сумчанина. Все обнаруженное направлено на экспертизу, а в отношении мужчины следователи начали уголовное производство.

8 июля во время отработки территории города Сумы, на улице Интернационалистов внимание правоохранителей привлек один из прохожих.

Полицейские остановили его и провели поверхностную проверку, в ходе которой в сумке обнаружили 8 зип-пакетов с веществом похожим на «Альфа-соль», весом около 3 г, трубку для курения и металлический цоколь лампочки с наслоением вероятно наркотического вещества.

Работники полиции установили личность злоумышленника - им оказался 20-летний безработный сумчанин.

В дальнейшем, в ходе проведения обыска по месту жительства парня, полицейские обнаружили еще 21 зип-пакет с подобными веществами, колбу от лампочки, наполненную веществом коричневого цвета и два самодельных устройства для употребления наркотических средств с наслоением бурого цвета. Где человек брал «товар», кому и за сколько реализовывал, выясняет следствие.

Запрещенные вещества полицейские изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту следователи Сумского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.