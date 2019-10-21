Апелляционный суд оставил в силе пожизненное заключение сумчанину за убийство двух женщин В Полтаве 9 июля рассматривали апелляцию пожизненно осужденного Евгения Тимченко из Сум. По версии следствия, мужчина в 2005 году убил двух сумчанок.

Во время следственного эксперимента тогда еще обвиняемый Евгений Тимченко показал, что происходило в квартире и где был спрятан труп женщины. А на суде уверял - в убийстве его заставили признаться правоохранители. Через год после убийства, в 2006-м, Евгения Тимченко приговорили к пожизненному лишению свободы, пишет Суспільне.

Через 10 лет его дело рассмотрел Европейский суд по правам человека, который пришел к выводу, что было нарушено право осужденного не свидетельствовать против себя. Поэтому Верховный Суд Украины отменил обвинительный приговор и направил дело на новое рассмотрение в Ковпаковский райсуд Сум, где ее рассматривали с ноября 2017 года.

Повторный приговор вынесли в апреле 2020 года - пожизненное заключение и 2 миллиона гривен компенсации родителям одной из убитых женщин. Также с подсудимого решено взыскать судебные расходы на проведение экспертизы. Тогда на суде Евгений Тимченко своей вины не признавал и решил обратиться за апелляцию.

Напомним: две женщины в Сумах были убиты в августе 2005 года. 17-летняя девушка встретила мужчину возле магазина и пошла с ним по тропинке, на другой стороне дороги, в сторону Голубых озер. В том районе ее и нашли мертвой. 25-летнюю сумчанку обнаружили убитой в собственной квартире, на улице Засумская.