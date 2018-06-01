В Сумах не откроются три оздоровительные лагеря. Остальные ждут решения Кабмина В Сумах спасатели проверили оздоровительные детские лагеря. Три из них работать этим летом не будут.

Об этом сказал начальник сектора управления ГСЧС в Сумской области Артем Николаенко, пишет Суспільне.

Работники ГСЧС в июне проверяли четыре из семи детских заведений для отдыха. По результатам проверки, руководители учреждений получили рекомендации по противопожарной защите, и сроках ее внедрения.

«В ходе проверок установлено, что 3 лагеря – «Чайка» , «Звездный» КП «Дорремстрой» и «Звездный» ПАО «Сумыхимпром», учитывая санепидемситуацию, оздоровительную кампанию проводить не будут», - сказал Николаенко.

Один из лагерей, который планирует открыться, если будет соответствующее решение правительства, - «Орленок» ПАО «Сумбуд». Здесь готовы разместить гостей в 3-х корпусах, один из которых - трехэтажный. По словам директора заведения, Александра Кулика, смогут принять 250 детей в 1 смену.

«Мы будем работать обязательно, как решит Кабмин. Относительно того, что это невыгодно - да, это не выгодно. Но родители звонят и говорят - заберите наших детей, потому что на потолок скоро будем лезть от них. Мы понимаем, что это социально необходимое действие, которое надо любым образом внедрять в жизнь. С 1 августа, если Бог даст, и Кабмин, то будем работать», - говорит директор лагеря.

В целом по области, по информации областного департамента соцзащиты, - 34 лагеря. Сколько детей планировали оздоровить - в департаменте ответить не смогли.

«Мы допустили 16 лагерей. Открываться на 1 месяц или на смену со стороны директоров лагерей было сказано, что нет экономического эффекта. Деньги были предусмотрены, сначала были предусмотрены 9 млн, потом 6. Когда Правительство окончательно решило, что в этом году оздоровительная кампания не состоится, средства были решением сессии сняты и переданы на закупку медицинского оборудования», - рассказал начальник Депаратамента Михаил Дубровский.