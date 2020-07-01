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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:28384

Сумчанин сдал пьяного водителя копам

Бдительность сумчанина помогла выявить водителя с признаками алкогольного опьянения.

Экипаж патрульных получил сообщение о гражданине, который в состоянии сильного алкогольного опьянения собирается сесть за руль автомобиля. Позвонив заявителю, инспекторы выяснили адрес события, марку, номерной знак автомобиля, после чего поехали в направлении указанного адреса.

Через несколько минут, на улице Горького, стражи порядка обнаружили и остановили автомобиль BMW, о котором шла речь в ориентировке. Действительно, в салоне находились мужчина и женщина с признаками алкогольного опьянения. Патрульные предложили 35-летнему водителю в присутствии свидетелей пройти осмотр на месте остановки, но мужчина отказался. Также водитель категорически отказался проходить осмотр в учреждении здравоохранения.

На мужчину патрульные составили административный материал по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим с признаками такого опьянения) КоАП и отстранили его от управления.

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