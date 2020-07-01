На Сумщине директора фирмы обвиняют в присвоении 2,6 млн грн на строительстве трех футбольных полей Краснопольская отделом Ахтырской местной прокуратуры сообщено о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью по факту присвоения средств при строительстве футбольного поля (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По версии следствия, подозреваемый в 2018 году заключил с отделом образования Краснопольского поселкового совета договор, предметом которого является строительство футбольного поля с искусственным покрытием на территории учебно-воспитательного комплекса.

Получив предоплату в размере почти 1 млн грн, руководитель общества с ограниченной ответственностью обязывался завершить работы до декабря 2019 года. Однако в определенный срок работы по строительству футбольного поля не только были не выполнены, но и вообще не начинались.

Досудебное следствие осуществляют следователи Краснопольского отделения Ахтырского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Следует отметить, что указанный руководитель общества уже обвиняется в присвоении 1,1 млн грн во время строительства футбольного поля с искусственным покрытием в г. Дружба Ямпольского района и 507 тыс. грн при строительстве мини-футбольного поля с искусственным покрытием на территории Верхнесыроватской специализированной школы I-III ступеней, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.