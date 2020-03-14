В Глухове угонщик украл мопед на глазах у полицейских Полицейские обнаружили 28-летнего мужчину, который покусился на чужой мопед.

Вечером в Глуховский отдела полиции поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что на территории одного из гаражных кооперативов города бродит подозрительный человек. Работники полиции зафиксировали сообщения и немедленно прибыли на указанное место.

Осмотрев местность вокруг, полицейские увидели, как неизвестный пытается сбить камнем замок с гаража. Разобравшись с этой проблемой, мужчина зашел в помещение, вывел оттуда мопед и, прихватив электродрель, покатил его в сторону выезда из кооператива.

Полицейские остановили мужчину и выяснив все обстоятельства происшествия доставили его в отдел полиции.

Его действия квалифицировали по ч.2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» и ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Мопед изъят, и вскоре будет возвращен владельцу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.