В Глухове угонщик украл мопед на глазах у полицейских

Вечером в Глуховский отдела полиции поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что на территории одного из гаражных кооперативов города бродит подозрительный человек. Работники полиции зафиксировали сообщения и немедленно прибыли на указанное место.
Осмотрев местность вокруг, полицейские увидели, как неизвестный пытается сбить камнем замок с гаража. Разобравшись с этой проблемой, мужчина зашел в помещение, вывел оттуда мопед и, прихватив электродрель, покатил его в сторону выезда из кооператива.
Полицейские остановили мужчину и выяснив все обстоятельства происшествия доставили его в отдел полиции.
Его действия квалифицировали по ч.2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» и ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Мопед изъят, и вскоре будет возвращен владельцу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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