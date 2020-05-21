Сумські прикордонники про порядок використання малих літальних апаратів в прикордонні Сумський прикордонний загін продовжує інформувати громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань.

З метою упередження порушення громадянами законодавства України нагадуємо про обмеження, які діють під час використання малих літальних апаратів у межах контрольованих прикордонних районів.

Зокрема, для недопущення ускладнення на державному кордоні та упередження дестабілізації обстановки запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження у межах контрольованих прикордонних районах, якими забороняється здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів, повітряних безмоторних засобів пересування (планери, дельтаплани, аеростати, дирижаблі), а також стрибки з усіх видів парашутів без завчасного, не пізніше ніж за 24 години до початку їх проведення, інформування підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого проводяться польоти.

Більш детально:

про прикордонний режим – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-98-%D0%BF#Text

про додаткові тимчасові режимні обмеження – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1166-15#Text

Звертаємо увагу мешканців прикордоння та громадян на необхідність дотримання вимог чинного законодавства щодо використання літальних апаратів. Нагадуємо, що за порушення прикордонного режиму наступає адміністративна відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.