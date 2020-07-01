Футболист «Альянса» - лучший бомбардир Кубка Украины (видео)

Победой киевского «Динамо» в финале завершился розыгрыш Кубка Украины сезона 2019/2020 годов. В финале киевляне обыграли полтавскую «Ворсклу» 1:1 (8:7 пен.).
А лучшим бомбардиром с четырьмя мячами в пяти матчах стал полузащитник ФК «Альянс» Владислав Шарай. В этом розыгрыше Кубка он отмечался голами в ворота «Ужгород» и «Балкан», а в игре с «Чайкой» Владислав оформил дубль.
Поздравляем Влада с этим историческим достижением!
Напомним: «Альянс» в дебютном для себя сезоне на профессиональном уровне дошел до 1/4 финала.
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