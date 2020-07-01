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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:42299

Футболист «Альянса» - лучший бомбардир Кубка Украины (видео)

Футболист единственного клуба с Сумщины, который принимал участие в кубке Украины по футболу, стал лучшим бомбардиром турнира.

Победой киевского «Динамо» в финале завершился розыгрыш Кубка Украины сезона 2019/2020 годов. В финале киевляне обыграли полтавскую «Ворсклу» 1:1 (8:7 пен.).

А лучшим бомбардиром с четырьмя мячами в пяти матчах стал полузащитник ФК «Альянс» Владислав Шарай. В этом розыгрыше Кубка он отмечался голами в ворота «Ужгород» и «Балкан», а в игре с «Чайкой» Владислав оформил дубль.

Поздравляем Влада с этим историческим достижением!

Напомним: «Альянс» в дебютном для себя сезоне на профессиональном уровне дошел до 1/4 финала.

Спорт Альянс Липовая Долина Кубок Украины по футболу Футбол
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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