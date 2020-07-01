На Сумщине изобретательный луганчанин восьмой раз оказался за решеткой Сумской местной прокуратурой в суде доказана вина 37-летнего луганчанина в похищении и использовании поддельного документа, а также ряде мошенничеств.

Установлено, что в 2018 году обвиняемый незаконно завладел паспортом знакомого, в который вклеил свою фотографию. Используя поддельный официальный документ, он сначала оформил договор на приобретение в кредит двух мобильных телефонов стоимостью около 15 тыс. грн, а затем в различных финансовых учреждениях периодически брал в кредит наличные на общую сумму 11 тыс. 500 грн.

В суде обвиняемый вину свою признал, обещал возместить потерпевшим материальный ущерб. До этого мужчина уже был 7 раз осужден, в основном за кражи, и около 15 лет провел в местах несвободы.

По приговору суда, с учетом неотбытой части наказания за предыдущее преступление, обвиняемый приговорен к 3 годам 1 месяцу лишения свободы (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357 и ч. 4 ст. 358 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры области.