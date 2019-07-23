Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:18280

На что потратят 10 миллионов в 158-ом округе на Сумщине

Народный депутат по округу № 158 (часть Сум, Сумской, Белопольский и Краснопольский районы) Игорь Васильев рассказал, на что пойдут 10 млн грн за счет субвенции из государственного бюджета.

Об это он написал в Фейсбуке.

«Делюсь с вами хорошими новостями!

Вчера Кабмин принял решение и утвердил все представленные мной как народным депутатом Украины предложения относительно перечня объектов, которые будут финансироваться в 2020 году за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территории.

Напоминаю, что выделено 1,7 млрд гривен на всю страну, в том числе по 10 млн грн на каждый избирательный округ.

Благодаря субвенции в 158-ом избирательном округе будут профинансированы следующие объекты:

- Реконструкция поликлиники КНП «Сумская ЦРБ» по адресу: г. Сумы, ул Марко Вовчок, 2 (на сумму: 1101,768 тыс.грн);

- Капитальный ремонт здания КНС «Белопольский центр первичной медицинской помощи» Белопольская городского совета по адресу: ул. Полтавский полк, 2, г. Белополье (на сумму: 2170,264 тыс.грн);

- Реконструкция освещения городского парка им. Т.Шевченко от ЗТП-362, г. Белополье (на сумму: 238,233 тыс.грн);

- Реконструкция освещения городского парка им. Т.Шевченко от РП-1, г. Белополье (на сумму: 186,094 тыс.грн);

- Строительство мультифункциональной площадки для занятий игровыми видами спорта в пгт Хотень по ул. Соборная, 36, Сумского района (на сумму: 726,106 тыс. грн);

- Капитальный ремонт помещения библиотеки по адресу: ул. Соборная, 29 в пгт Хотень, Сумского района (на сумму: 1377,223 тыс.грн);

- Капитальный ремонт мягкой кровли Сумского дошкольного учебного заведения (центр развития ребенка) №13 «Купава» по адресу: пл. Пришибская, 23, Сумы (на сумму: 576,417 тыс. грн);

- Строительство центрального водопровода по ул. Лесная и ул. Полевая, с. Бездрик, Сумской район (на сумму: 498,993 тыс. грн);

- Капитальный ремонт, монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и передачи тревожных извещений в помещениях Угроедской общеобразовательной школы I-III ступеней Краснопольского поселкового совета по адресу: с. Угроеды, ул. Мачуливка, 8, Краснопольский район (на сумму: 653,202 тыс. грн);

- Приобретение ВЧ-электрокоагулятора для общей и лапараскопической хирургии и аппарата радиочастотного хирургического для КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» г. Сумы (на сумму: 1196,053 тыс.грн);

- Приобретение аппарата подводной тракции позвоночника для КНП Сумская центральная районная больница Сумской районного совета (на сумму: 264,640 тыс. грн)№;

- Приобретение системы цифрового преобразования рентгеновских снимков в комплектации с медицинским цифровым термопринтером сухой печати рентгеновских изображений для КНП №Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии№ Сумского городского совета (на сумму 930 тыс. грн).

Спасибо руководителям учреждений и громад, которые смогли быстро и качественно подготовить и предоставить необходимый пакет документов и были заинтересованы в результате.

Надеюсь в скорейшем и качественном выполнении проектов», - написал депутат.

Общество Игорь Васильев
view counter

По тематике

Суд решил отдать банку квартиру сумского нардепа
28.11.2019 17:35

Суд решил отдать банку квартиру сумского нардепа

Святошинский райсуд Киева 20 ноября решил спор между «Универсал банком» и Игорем Васильевым, который стал нардепом по мажоритарному округу №158...

У нардепа от Сум родилась еще одна дочь
07.11.2019 17:05

У нардепа от Сум родилась еще одна дочь

Жена Игоря Васильева родила 6 ноября дочь....

Сумскому нардепу отдали в аренду помещение в КЮТе за 24 грн в год
17.10.2019 15:00

Сумскому нардепу отдали в аренду помещение в КЮТе за 24 грн в год

16 октября на сессии Сумского горсовета депутаты приняли решение об установлении арендной платы нардепу Игорю Васильеву за аренду нежилых помещений...

В Белополье посчитали все протоколы
23.07.2019 23:29

В Белополье посчитали все протоколы

Центральная избирательная комиссия опубликовала окончательные результаты выборов в Верховную Раду Украины в мажоритарном округе № 158....

view counter

Статьи

До Дня родини: правові аспекти цивільного шлюбу
08.07.2020 15:02
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.07.2020 11:57
Нырнуть уговорили случайно: эксклюзивные подробности гибели молодой чиновницы на Сумщине
08.07.2020 10:29
Сумчанам радять, як уберегтися від теплового і сонячного ударів
07.07.2020 15:26
Сумской стронгмен с «серебром»
07.07.2020 14:14
Юрій БОВА: «Тростянець — культурна столиця Східної України»
07.07.2020 13:08
Сумчани з числа осіб з інвалідністю можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг
07.07.2020 12:50
Бюджет міста – це кошти громади, а не мерії!
07.07.2020 10:01
Прогули, судові справи та плани на вибори: чим живуть і як працювали депутати Сумської міської ради
07.07.2020 09:51
Як лідер ритейлу допомагає населенню пережити найбільше стихійне лихо в історії незалежної України
06.07.2020 15:10
Управління містом Суми: розвиток чи занепад?
03.07.2020 10:01
Інтернет-магазин «АТБ» розширив можливості: отримати замовлені продукти протягом години можна вже більш ніж у сімдесяти містах
01.07.2020 17:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.