На что потратят 10 миллионов в 158-ом округе на Сумщине Народный депутат по округу № 158 (часть Сум, Сумской, Белопольский и Краснопольский районы) Игорь Васильев рассказал, на что пойдут 10 млн грн за счет субвенции из государственного бюджета.

Об это он написал в Фейсбуке.

«Делюсь с вами хорошими новостями!

Вчера Кабмин принял решение и утвердил все представленные мной как народным депутатом Украины предложения относительно перечня объектов, которые будут финансироваться в 2020 году за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территории.

Напоминаю, что выделено 1,7 млрд гривен на всю страну, в том числе по 10 млн грн на каждый избирательный округ.

Благодаря субвенции в 158-ом избирательном округе будут профинансированы следующие объекты:

- Реконструкция поликлиники КНП «Сумская ЦРБ» по адресу: г. Сумы, ул Марко Вовчок, 2 (на сумму: 1101,768 тыс.грн);

- Капитальный ремонт здания КНС «Белопольский центр первичной медицинской помощи» Белопольская городского совета по адресу: ул. Полтавский полк, 2, г. Белополье (на сумму: 2170,264 тыс.грн);

- Реконструкция освещения городского парка им. Т.Шевченко от ЗТП-362, г. Белополье (на сумму: 238,233 тыс.грн);

- Реконструкция освещения городского парка им. Т.Шевченко от РП-1, г. Белополье (на сумму: 186,094 тыс.грн);

- Строительство мультифункциональной площадки для занятий игровыми видами спорта в пгт Хотень по ул. Соборная, 36, Сумского района (на сумму: 726,106 тыс. грн);

- Капитальный ремонт помещения библиотеки по адресу: ул. Соборная, 29 в пгт Хотень, Сумского района (на сумму: 1377,223 тыс.грн);

- Капитальный ремонт мягкой кровли Сумского дошкольного учебного заведения (центр развития ребенка) №13 «Купава» по адресу: пл. Пришибская, 23, Сумы (на сумму: 576,417 тыс. грн);

- Строительство центрального водопровода по ул. Лесная и ул. Полевая, с. Бездрик, Сумской район (на сумму: 498,993 тыс. грн);

- Капитальный ремонт, монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и передачи тревожных извещений в помещениях Угроедской общеобразовательной школы I-III ступеней Краснопольского поселкового совета по адресу: с. Угроеды, ул. Мачуливка, 8, Краснопольский район (на сумму: 653,202 тыс. грн);

- Приобретение ВЧ-электрокоагулятора для общей и лапараскопической хирургии и аппарата радиочастотного хирургического для КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» г. Сумы (на сумму: 1196,053 тыс.грн);

- Приобретение аппарата подводной тракции позвоночника для КНП Сумская центральная районная больница Сумской районного совета (на сумму: 264,640 тыс. грн)№;

- Приобретение системы цифрового преобразования рентгеновских снимков в комплектации с медицинским цифровым термопринтером сухой печати рентгеновских изображений для КНП №Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии№ Сумского городского совета (на сумму 930 тыс. грн).

Спасибо руководителям учреждений и громад, которые смогли быстро и качественно подготовить и предоставить необходимый пакет документов и были заинтересованы в результате.

Надеюсь в скорейшем и качественном выполнении проектов», - написал депутат.