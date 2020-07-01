У Сумському краєзнавчому музеї зберігається колекція поштових листівок 100-річної давнини (відео) У фондах Сумського обласного краєзнавчого музею зберігається колекція поштових листівок кінця ХІХ – початку ХХ ст., що відображають чарівну красу різноманітних куточків міста над Пслом.

Поштові листівки набули популярності на початку минулого століття. Їх поява була пов’язана з розвитком фотографії та друкарської справи. Придбати такі листівки можна було у книжкових крамницях. Серед сумчан найбільшою популярністю користувався магазин І. Ільченка, розташований на вул. Соборній. Мальовничі краєвиди м. Суми та його околиці, зафіксовані на світлинах місцевих фотографів, були відтворені на понад 400 видів різноманітних листівок.

На початку ХХ ст. листівки випускалися великими тиражами. Більшість, з тих, що зберігаються у фондах музею, видані за сприяння В. Гончаренка – одного із перших фотографів м. Суми, власника магазину «Гігієна», що розміщувався на вул. Соборній. В магазині функціонував відділ для фотографів-початківців, проводилися уроки з фотографічної справи.

Нині поштові листівки є цінним історичним джерелом. Вони зберігають культурний образ Сум кінця ХІХ – початку ХХ ст., нагадують нам яким місто було століття тому. У розпал літа листівки, що відтворюють мальовничі пейзажі міста над Пслом стають особливо популярними.