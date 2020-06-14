Ушел из жизни отец Герман, который возродил Софрониеву пустынь

«Сегодня ни стало отца Германа... возродившего Сафрониеву пустынь», - написал он на своей странице в Фейсбуке.
Рождества Богородицы Софрониево-Молченский мужской монастырь Украинской Православной Церкви расположен на горе Чудная в селе Новая Слобода Сумской области. Основан около 1630 года, заброшенный в советские времена, возвращен при независимости Украины религиозной общине и отреставрирован в 1999 году, когда к развалинам монастыря прибыл архимандрит Герман с послушниками.
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