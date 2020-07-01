В центр Сум тройная авария: пострадала пассажирка (видео)

Сообщение о ДТП с травмированными, которое произошло на улице Героев Сумщины, патрульные получили около 14.00 8 июля.
Инспекторы предварительно выяснили, что 22-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos, не придерживаясь безопасной скорости и безопасной дистанции, допустил наезд на автомобиль Dacia Logan. Тот, в свою очередь, по инерции, допустил наезд на автомобиль Opel Vivaro.
Вследствие ДТП 51-летняя пассажирка легковушки Daewoo Lanos получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания помощи.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для установления всех обстоятельств происшествия.
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