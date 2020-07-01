На Сумщине 4 новых случая коронавируса На утро 10 июля в Сумской области уже 332 случая коронавирусной болезни COVID-19.

За последние сутки болезнь подтвердили у четырех жителей области. Также четверо выздоровели, теперь таких 275. За все время пандемии умерло 5 человек.

За прошедшие сутки было 21 подозрение на коронавирус (всего с начала пандемии 1469).