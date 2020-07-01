На Сумщине 4 новых случая коронавируса

За последние сутки болезнь подтвердили у четырех жителей области. Также четверо выздоровели, теперь таких 275. За все время пандемии умерло 5 человек.
За прошедшие сутки было 21 подозрение на коронавирус (всего с начала пандемии 1469).
Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 10 июля подтверждено 52043 случаи COVID-19, из них 24 800 выздоровели, 1345...
По состоянию на 10 июля в Сумской области 332 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
В Министерстве здравоохранения разъяснили алгоритм действий для досрочного завершения самоизоляции гражданам, которые въехали в Украину из стран "красной зоны". Для...
По состоянию на 8 июля в Сумской области 323 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 8 июля в Сумской области подтверждено уже 323 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19....