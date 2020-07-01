В Сумах пьяный водитель предлагал патрульным взятку Водителя автомобиля ВАЗ-21099 за нарушение правил дорожного движения инспекторы остановили на улице Харьковской.

За рулем находился 41-летний гражданин. С первых минут стражи порядка поняли, что водитель имеет признаки опьянения. Это подтвердил и освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, которое мужчина прошел в присутствии свидетелей - 1,81 промилле.

Пока патрульные оформляли материалы, гражданин настаивал на «решении» дела. 5000 гривен - именно столько он предлагал патрульным за то, чтобы они не составляли на него протокол. На неоднократные предупреждения инспекторов об ответственности за предложение взятки он совсем не реагировал и настаивал на своем. Поэтому на место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК.

Водителя же от управления отстранили и составили на него административные материалы по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.