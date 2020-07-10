На Сумщине уже 332 случая COVID-19: где именно По состоянию на 10 июля в Сумской области 332 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 4 человек (г. Сумы - 1, г. Тростянец - 2, г. Ромны - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 275 человек, из них 4 - за прошедшие сутки (г. Тростянец - 1, Белопольский р-н - 1, г. Сумы - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 94 случая заболевания (79 человек вылечилось), в Сумском районе - 19 (16), г. Ахтырка - 27 (19), г. Конотоп - 19 (15), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 34 (30 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 15 (15), Тростянецкий район – 36 (25 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 3 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 12 (10), Глуховский район – 5 (3), г. Глухов – 9 (9), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 16 (14), Путивльский район – 9 (7), Краснополье – 1 (1), Великая Писаревка – 1 (0 ).