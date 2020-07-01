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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:34546

Ситуация с коронавирусом в Украине: Сумщина выпала из тройки с наименьшим числом больных

Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 10 июля подтверждено 52043 случаи COVID-19, из них 24 800 выздоровели, 1345 умерли.

На Сумщине уже 332 случая. Это четвертый результат снизу. Меньше только в Луганской – 90 случаев, Херсонской – 203 и Полтавской – 330.

За последние сутки лабораторно подтверждено 819 случаев, вылечились 1016, умерли 18.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 10.07 составляет 25898.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (257,4), Львовской (222,3) и Закарпатской (193,3) областях.

Сейчас госпитализированы 3893 человека, из них 101 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13879 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 426 пациентов.

Заболевание было подтверждено у 3749 детей и 7213 медиков, из них 4812 медработников выздоровели. 38164 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 13134 образцов методом ПЦР. Всего исследовано методом ПЦР 773 831 образец и ИФА 330 498 образцов.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 2060 (1485 выздоровели)

- Волынская обл. - 2932 (1406 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 1137 (1015 выздоровели)

- Донецкая обл. - 751 (235 выздоровели)

- Житомирская обл. - 1512 (1106 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 3734 (1179 выздоровели)

- Запорожская обл. - 610 (493 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 2915 (1228 выздоровели)

- г. Киев - 5990 (2033 выздоровели)

- Киевская обл. - 2940 (1720 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 670 (582 выздоровели)

- Луганская обл. - 90 (73 выздоровели)

- Львовская обл. - 6763 (1003 выздоровели)

- Николаевская обл. - 467 (356 выздоровели)

- Одесская обл. - 2108 (903 выздоровели)

- Полтавская обл. - 330 (290 выздоровели)

- Ривненская обл. - 4454 (2501 выздоровели)

- Сумская обл. - 332 (275 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 2174 (1353 выздоровели)

- Харьковская обл. - 2577 (1321 выздоровели)

- Херсонская обл. - 203 (184 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 881 (638 выздоровели)

- Черкасская обл. - 725 (578 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 5096 (2582 выздоровели)

- Черниговская обл. - 592 (261 выздоровели)

Общество Коронавирус
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