В Сумах пограничники вместе с сотрудниками КП «Центр ухода за животными» спасли пса из колодца Утром 8 июля в КП «Центр ухода за животными» позвонил оперативный дежурный Сумского пограничного отряда, который рассказал, что из колодца теплотрассы, которая расположена вблизи управления отряда, раздавался визг.

Пограничники заглянули в колодец и увидели испуганную собаку. Яма была глубиной более двух метров, и бедняга выбраться оттуда самостоятельно не могла. Поэтому пограничники попросили у предприятия практической помощи по освобождению собаки.

По словам директора коммунального предприятия Владимира Катышева, они сразу взяли необходимое снаряжение и поехали вызволять четвероногого. Ловец собак «Центра ухода за животными» Владислава Мошенский спустился вниз, а руководитель предприятия и пограничники помогали сверху.

Бедный пес с перепугу стал убегать в шахту колодца, но доброе слово работника КП повлияло на собаку, и она доверилась человеку. Владислав осторожно подтянул животное за лапки, осмотрел, нет ли ушибов, и передал ее наверх Владимиру Катышеву.

Там собаку осмотрели более тщательно. На вид ему до 10 лет и у него только царапина на щеке, которую тут же обработали. К счастью, пес обошелся без серьезных повреждений. На радостях он повиляв хвостиком и убежал в местные гаражи, где, как оказалось, проживает.

«Мы очень благодарны пограничникам за их неравнодушие к братьям нашим меньшим, - сказал Владимир Катышев. - На самом деле, это не просто спасательная операция одного пса, а поступок, который достоин уважения, потому что совместными усилиями мы спасли жизнь. Пусть и собачью».

Чтобы уберечь других животных от падения, пограничники пообещали прикрыть шахту колодца сверху, хотя он и не относится к их собственности.