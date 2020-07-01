В Сумах с коронавирусом трое медиков За неделю коронавирусом в Сумах заразились трое медицинских работников.

Об этом 10 июля сообщил заместитель директора сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, COVID-19 обнаружили 9 июля у работницы Сумской областной больницы. Ранее инфицирование подтвердили у работников городского роддома и частной стоматологической клиники. Какой именно клиники, Михаил Мацюк не уточнил.

Эту информацию Михаил Мацюк сообщил Суспільному по телефону. 10 июля впервые с начала эпидемии в Сумской облгосадминистрации отменили брифинг, на котором информировали журналистов и населения о состоянии заболеваемости COVID-19. Сначала брифинги были каждый день ,потом два раза в неделею, раз в неделею, на этой неделе брифинга не было.

Напомним: всего с начала эпидемии до 10 июля коронавирус в Сумской области зарегистрировали у 332 человек, из них 275 - выздоровели, 5 - умерли.