Советник губернатора Сумщины обозвал «козлом» директора областной детской больницы

Глава областного совета Владимир Токарь осудил грубые высказывания депутата областного совета, советника главы ОГА Константина Товстухи в адрес руководителя Сумской областной детской клинической больницы Игоря Змысли.
На днях директор медицинского учреждения в эфире «Украинского радио: Сумы» рассказал о работе подчиненного ему учреждения и опубликовал видео на своей странице в сети Фейсбук. Под этим постом Константин Товстуха оставил пренебрежительный комментарий, который унижает честь и достоинство человека, а именно «Козел!». Позже комментарий был удален.
«Такие комментарии недопустимы, - убежден Владимир Токарь. - Своими сообщениями наш коллега-депутат оскорбил Игоря Федоровича не только как руководителя медицинского учреждения, врача с безупречной репутацией, депутата Сумского городского совета, но и как личность. По моему убеждению, он перешел нормы порядочности. Потому своим комментарием унизил человека и дискредитировал себя как публичное лицо - советника главы Сумской ОГА, депутат областного совета».
Владимир Токарь отметил, что он лично, как глава областного совета и депутаты ждут реакции Романа Грищенко на недопустимое поведение своего советника и недопущения повторения применения подобных высказываний, пишет сайт облсовета.
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