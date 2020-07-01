В Сумской ОГА считают, что ситуация с коронавирусом в области не угрожающая

Напомним: за неделю, с 3 по 10 июля, в Сумской области подтверждено 28 случаев заболевания COVID-19. При этом вылечилось 35 человек.
Напомним: до мая брифинги проходили ежедневно, 5 раз в неделю, затем их стали проводить дважды в неделю, потом раз в неделю, теперь совсем отказались.
За неделю коронавирусом в Сумах заразились трое медицинских работников....
Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 10 июля подтверждено 52043 случаи COVID-19, из них 24 800 выздоровели, 1345...
По состоянию на 10 июля в Сумской области 332 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 10 июля в Сумской области уже 332 случая коронавирусной болезни COVID-19....
В Министерстве здравоохранения разъяснили алгоритм действий для досрочного завершения самоизоляции гражданам, которые въехали в Украину из стран "красной зоны". Для...