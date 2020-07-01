В Сумской ОГА считают, что ситуация с коронавирусом в области не угрожающая Поэтом решили не проводить брифинг для журналистов по поводу ситуации с заболеваемостью в области.

Напомним: за неделю, с 3 по 10 июля, в Сумской области подтверждено 28 случаев заболевания COVID-19. При этом вылечилось 35 человек.

Напомним: до мая брифинги проходили ежедневно, 5 раз в неделю, затем их стали проводить дважды в неделю, потом раз в неделю, теперь совсем отказались.