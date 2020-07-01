На Сумщине сельские амбулатории получили служебные автомобили Груньська ОТГ отныне имеет три новых автомобиля служебного транспорта для амбулаторий общей практики семейной медицины, а Великописаревский район – два.

Груньська объединенная громада получила три автомобиля служебного транспорта для амбулатории общей практики - семейной медицины. Они поступят в амбулатории сел Грунь, Рыбачье и Куземин. Автомобили Renault Duster приобретено за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по содействию развития сельской медицины в сумме 1 млн 491 тыс. грн.

Такие же два автомобиля приехали в Великописаривский район. Они поступят в Великописаревскую ЦРБ и с. Добрянское. Их стоимость - 994 тыс. грн.