Жительница Сумщины отдала все деньги организаторам аферы с «выигрышем квартиры» Жительница Бурынского района, получив СМС-сообщение якобы о выигрыше квартиры, сразу поверила в свое счастье и перечислила на указанный мошенниками счет 51000 гривен.

С заявлением о преступлении в полицию обратилась 30-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что около месяце назад на ее мобильный телефон поступило сообщение, в котором говорилось о том, что она выиграла квартиру в Киеве. «Счастливица», долго не раздумывая, позвонила на номер телефона, который был указан в сообщении. На ее звонок ответил неизвестный мужчина, который представился сотрудником компании «Партнер-мастер». Собеседник пояснил, что по условиям розыгрыша женщина должна оплатить один процент от стоимости квартиры. «Победительница» согласилась на условия и перечислив 51 000 гривен на банковский счет «компании», стала ждать своих документов и ключей от квартиры.

Через некоторое время ей снова позвонили и попросили дополнительно оплатить еще 25 000 гривен «межбанковских комиссий». Женщина поняв, что стала жертвой аферистов, которые хотят «раздеть ее до нитки», отказалась. Затем попыталась сама дозвониться до «компании» и выяснить отношения, но не смогла этого сделать. Телефон не отвечал.

По данному факту в полиции открыт уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» в рамках которого проводятся мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников.

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