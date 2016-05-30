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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:06282

У Сумах вшанували пам'ять загиблого 6 років тому Почесного громадянина міста Олександра Ткаченка

Спільно з військовослужбовцями, працівниками департаменту соціального захисту населення та небайдужими сумчанами взяла участь у покладанні квітів до могили загиблого воїна заступник міського голови Альона Дмітрєвская.

«Ми повинні віддавати шану тим, хто віддав своє життя за свободу нашої країни. Адже завдяки цим мужнім бійцям сьогодні ми можемо жити під безхмарним синім небом і виховувати підростаюче покоління в незалежній державі, на своїй Богом даній землі. Вічна пам'ять Герою, і щирі слова співчуття родині загиблого», – сказала посадовиця.

Схилили голови в скорботі за захисником країни і начальник управління у справах осіб з інвалідністю та соціального обслуговування громадян Алла КОТЛЯР, директор КУ «Центр учасників бойових дій» Олександр МОРДВАНЮК та член виконавчого комітету Юрій УДОВЕНКО.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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