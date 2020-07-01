На Сумщине застройщик подозревается в уклонении от уплаты 8,4 млн грн налогов Прокуратурой Сумской области сообщено о подозрении застройщику в уклонении от уплаты 8,4 млн грн налогов и подделке документов (ч. 3 ст. 212 и ч. 4 ст. 358 УК Украины).

По данным следствия, на протяжении 2018 года подозреваемый реализовал 13 построенных им жилых домов, при этом использовал поддельные документы, в частности оценку недвижимого имущества, значительно ниже рыночной стоимости реализованных объектов, поэтому уклонился от уплаты налогов.

По ходатайству прокуратуры решением суда от 9 июля 2020 года на имущество подозреваемого, а именно 15 земельных участков, наложен арест путем запрета их отчуждения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления ГФС в Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.