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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:48244

У Лебединському художньому музеї відкриють виставку «Урочище Бурлюк»

18 липня Лебединський міський художній музей ім. Б.К. Руднєва гостинно запрошує всіх охочих на відкриття футуристичної виставки «УРОЧИЩЕ БУРЛЮК», що присвячена дню народження українського художника-футуриста Давида Бурлюка.

Виставка «Урочище Бурлюк» - це футуристична ретроспектива останніх 5 років з дослідження туристичної локації - місця народження Давида Бурлюка – «Урочище Бурлюк», що знаходиться на місці колишнього хутора Семиротівка Рябушківської сільради (недалеко від Лебедина).

Оригінальна концепція виставки належить Вояж-компанії «Верижиця» (Костянтин Аленінський) та приватному музею «Причал Одіссея» (Сергій Гуцан).

Відвідати виставку «Урочище Бурлюк», з дотриманням всіх протиепідемічних заходів (масочний режим, соціальне дистанціювання, ін.) можна буде до 18 серпня 2020 року в Лебединському міському художньому музеї ім. Б.К. Руднєва.

Музей знаходиться за адресою: м. Лебедин, пл. Волі, 17, тел. 2-18-81. Графік роботи: вт.-пт.: з 08:00 до 17:15, сб. з 08:00 до 16:00. Вихідні: неділя та понеділок. Більше інформації на сайті музею - http://artmuseum.lebedyn.org/.

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