Сумщина держится в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса На утро 10 июля в Сумской области 332 случая заболевания COVID-19 (4 за сутки), вылечились 272 человека.

Сумская область на пятом месте по проценту выздоровевших от коронавируса. Топ-10: - Херсонская обл. - 203 (184 выздоровели) – 90,6% - Днепропетровская обл. - 1137 (1015 выздоровели) – 89,3% - Полтавская обл. - 330 (290 выздоровели) – 87,9% - Кировоградская обл. - 670 (582 выздоровели) – 86,9% - Сумская обл. - 332 (275 выздоровели) – 82,8% - Луганская обл. - 90 (73 выздоровели) – 81,1% - Запорожская обл. - 610 (493 выздоровели) – 80,8% - Черкасская обл. - 725 (578 выздоровели) – 79,7% - Николаевская обл. - 467 (356 выздоровели) – 76,2% - Хмельницкая обл. - 881 (638 выздоровели) – 72,4% По количеству заболевших Сумщина на выпала из ТОП-3 с конца, меньше только в Луганской (90), Херсонской (203) и Полтавской (330) областях.