Сумщина держится в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса

Сумская область на пятом месте по проценту выздоровевших от коронавируса.
Топ-10:
- Херсонская обл. - 203 (184 выздоровели) – 90,6%
- Днепропетровская обл. - 1137 (1015 выздоровели) – 89,3%
- Полтавская обл. - 330 (290 выздоровели) – 87,9%
- Кировоградская обл. - 670 (582 выздоровели) – 86,9%
- Сумская обл. - 332 (275 выздоровели) – 82,8%
- Луганская обл. - 90 (73 выздоровели) – 81,1%
- Запорожская обл. - 610 (493 выздоровели) – 80,8%
- Черкасская обл. - 725 (578 выздоровели) – 79,7%
- Николаевская обл. - 467 (356 выздоровели) – 76,2%
- Хмельницкая обл. - 881 (638 выздоровели) – 72,4%
По количеству заболевших Сумщина на выпала из ТОП-3 с конца, меньше только в Луганской (90), Херсонской (203) и Полтавской (330) областях.
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