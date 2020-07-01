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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55166

Сумщина держится в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса

На утро 10 июля в Сумской области 332 случая заболевания COVID-19 (4 за сутки), вылечились 272 человека.

Сумская область на пятом месте по проценту выздоровевших от коронавируса.

Топ-10:

- Херсонская обл. - 203 (184 выздоровели) – 90,6%

- Днепропетровская обл. - 1137 (1015 выздоровели) – 89,3%

- Полтавская обл. - 330 (290 выздоровели) – 87,9%

- Кировоградская обл. - 670 (582 выздоровели) – 86,9%

- Сумская обл. - 332 (275 выздоровели) – 82,8%

- Луганская обл. - 90 (73 выздоровели) – 81,1%

- Запорожская обл. - 610 (493 выздоровели) – 80,8%

- Черкасская обл. - 725 (578 выздоровели) – 79,7%

- Николаевская обл. - 467 (356 выздоровели) – 76,2%

- Хмельницкая обл. - 881 (638 выздоровели) – 72,4%

По количеству заболевших Сумщина на выпала из ТОП-3 с конца, меньше только в Луганской (90), Херсонской (203) и Полтавской (330) областях.

Общество Коронавирус
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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