Мошенники от имени мэра Конотопа обзванивают людей и просят перечислить средства (видео) В Конотопе активизировались мошенники, которые, прикрываясь именем мэра Конотопа или его представителей, пытаются выманить деньги у людей.

В частности, они рассказывают, что готовы приобрести объект недвижимости или помочь решить любой вопрос взамен на средства, которые нужно переслать на карту. Об этом рассказал мэр Конотопа Артем Семенихин в своем стриме на Фейсбуке.

Он напомнил, что недавно такая ситуация была с начальником Конотопской налоговой инспекции, а год назад с прокурором города.