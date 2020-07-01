Мошенники от имени мэра Конотопа обзванивают людей и просят перечислить средства (видео)

В частности, они рассказывают, что готовы приобрести объект недвижимости или помочь решить любой вопрос взамен на средства, которые нужно переслать на карту. Об этом рассказал мэр Конотопа Артем Семенихин в своем стриме на Фейсбуке.
Он напомнил, что недавно такая ситуация была с начальником Конотопской налоговой инспекции, а год назад с прокурором города.
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