У Глухові митці показали свої роботи, які створили під час Всеукраїнського пленеру різьбярів (відео) Сьогодні, 10 липня, завершився Всеукраїнський пленер різьбярів, який проходив на території Національного заповідника «Глухів» впродовж 1-10 липня.

На урочистому закритті митцям вручили подяки та свідоцтва, що засвідчують участь. Також подяку отримали спонсори та люди, які долучилися до організації.

Майстри продемонстрували глядачам свої роботи, які вони виточували впродовж 10 днів. Кожна з них має символічний зміст, але всі об’єднані спільною ідеєю – темою пленеру «Київська Русь».

Нагадаємо, участь взяли майстри з Києва, Сум, Чернігова, Кролевця, Глухова, Ромен. Працювали і жили вони прямо на території заповідника, який став партнером в організації пленера. Усі роботи будуть вписані в дизайн парку НЗ «Глухів», пише Неделя.