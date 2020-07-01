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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:43167

Сумчан просять ознайомитися з межами зон санітарної охорони джерел водопостачання

ТОВ «ЛЕНД.КОМ» розроблено проєкт землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання водозаборів Сум.

Документом встановлено межі трьох поясів особливого режиму:

  • перший пояс (суворого режиму) на якому розміщено водозабори (свердловини);
  • другий і третій пояси (обмежень і спостережень).

Зазначені пояси передбачають наявність відповідних обмежень, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2024.

Департамент забезпечення ресурсних платежів просить сумчан ознайомитись з межами вищезазначених поясів.

Пропозиції та зауваження приймаються департаментом з 13 по 27 липня на електрону адресу: dresurs@smr.gov.ua, поштову адресу: 40009, Суми, вул. Садова, 33 або за тел.: 70-04-15, 70-04-04.

Графічне зображення зон санітарної охорони

Пояснювальна записка до Проєкту землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання водозаборів міста

Общество
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