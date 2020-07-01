Сумчан просять ознайомитися з межами зон санітарної охорони джерел водопостачання

Документом встановлено межі трьох поясів особливого режиму:

перший пояс (суворого режиму) на якому розміщено водозабори (свердловини);

другий і третій пояси (обмежень і спостережень).

Зазначені пояси передбачають наявність відповідних обмежень, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2024.

Департамент забезпечення ресурсних платежів просить сумчан ознайомитись з межами вищезазначених поясів.

Пропозиції та зауваження приймаються департаментом з 13 по 27 липня на електрону адресу: dresurs@smr.gov.ua, поштову адресу: 40009, Суми, вул. Садова, 33 або за тел.: 70-04-15, 70-04-04.

Графічне зображення зон санітарної охорони

Пояснювальна записка до Проєкту землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання водозаборів міста