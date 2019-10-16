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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Решать вопрос вони в Конотоп приехал глава «Укрспирта»

Состояние выполнения протокольного решения от 29 июня 2020 года № 14 заседания районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по осуществлению конструктивных шагов для решения экологической проблемы в Поповской территориальной громаде заслушаны на внеочередном заседании районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС под руководством временно исполняющего обязанности главы райгосадминистрации Татьяны Шерудило.

Присутствующие на заседании глава концерна «Укрспирт» Игорь Ильчишин, заместитель директора ГП «Поповский экспериментальный завод» Вячеслав Попов и сельский голова Сергей Савченко объяснили ситуацию с ходом решения вопроса на сегодня и состоянием выполнения соответствующих рекомендаций и четких требований, поставленных на предыдущих заседаниях районной профильной комиссии и к руководству завода, и к руководителям Поповской громады. Также было спрогнозированы последствия работы всех ответственных лиц и определены четкие сроки исполнения.

«Вопрос с вонью на Конотопщине - это проблема не одного дня. Вызвана она экстремальными условиями: канализационные воды смешиваются с бардой ГП «Поповский экспериментальный завод» и загрязнение достигает своего максимума. Поэтому сейчас идет подготовительная работа по разграничению - в Поповке планируется будущая отдельная канализация», - пояснили Игорь Ильчишин и Сергей Савченко.

Также Игорь Ильчишин отметил, что с 10 июля на ГП «Поповский экспериментальный завод» заработает дрожжевой цех для облегчения экологической обстановки.

«В этом году в июне нами были выполнены дополнительные работы, в частности, были заданы бактерии в отстойники, чтобы нейтрализовать запахи. Сейчас видим положительный результат - хлорелла работает№, - отметил Вячеслав Попов.

№Наша позиция - неизменна: стоять на страже защиты прав и интересов наших людей, задача четко определены и разграничены между соответствующими заинтересованными службами. Поэтому, и в дальнейшем координируем усилия, вместе держим руку на пульсе решения экологической проблемы. Конотопский край - наш родной дом, мы здесь живем, работаем и должны дышать чистым воздухом », - отметили руководители района Татьяна Шерудило и Анатолий Боярчук.

По итогам работы комиссии приняты соответствующие решения, определены ответственные исполнители и установлены конкретные сроки для решения, пишет Голос Конотопа.

Право Вонь Поповка
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