Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:05396

«Федорченко» отдали под застройку 47 соток в центре Сум

Состоялись земельные торги по продаже права аренды земельного участка, размещенной по ул. В. Черновола - ул. Первомайская.

Победителем земельных торгов признано предприятие ООО «СПВКК «Федорченко», с которым заключен договор аренды земельного участка площадью 0,4700 га сроком на 10 лет.

Годовая сумма арендной платы согласно заключенному договору аренды земельного участка составляет 233,9 тыс. гривен.

Экономика Компания Федорченко
view counter

По тематике

Компания «Федорченко» проиграла в суде депутату, общественной организации и СМИ
19.09.2018 14:40

Компания «Федорченко» проиграла в суде депутату, общественной организации и СМИ

17 сентября судья Ковпаковского районного суда г. Сумы Ольга Котенко зачитала резолютивную часть решения по иску компании «Федорченко» к депутату...

13.06.2018 17:48

В Сумах на строительстве многоэтажки произошел несчастный случай

Согласно сообщению о несчастном случае, поступившему в Управление Гоструда в Сумской области, трагедия произошла на объекте строительства ООО «СПК «Федорченко»...

17.01.2018 22:02

Прокуратура выиграла в суде 20 миллионов у «Федорченко» для сумского бюджета

Сумским окружным административным судом удовлетворен иск прокуратуры и отменено решение Сумского исполнительного комитета, согласно которому СПКК «Федорченко» была безосновательно освобождена... 2

15.12.2017 11:08

«Федорченко» угрожает не передать обманутым «Номаком» сумчанам квартиры из-за иска прокуратуры?

Пресс-служба прокуратуры Сумской области распространила пресс-релиз «По иску прокуратуры о взыскании в бюджет средств долевого участия и спекуляции на этом... 1

12.12.2017 11:14

В Сумах прокуратура судится с исполкомом за паевые взносы

Отложено судебное заседание по делу о признании незаконным и отмене решения исполнительного комитета Сумского городского совета....

view counter

Статьи

До Дня родини: правові аспекти цивільного шлюбу
08.07.2020 15:02
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.07.2020 11:57
Нырнуть уговорили случайно: эксклюзивные подробности гибели молодой чиновницы на Сумщине
08.07.2020 10:29
Сумчанам радять, як уберегтися від теплового і сонячного ударів
07.07.2020 15:26
Сумской стронгмен с «серебром»
07.07.2020 14:14
Юрій БОВА: «Тростянець — культурна столиця Східної України»
07.07.2020 13:08
Сумчани з числа осіб з інвалідністю можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг
07.07.2020 12:50
Бюджет міста – це кошти громади, а не мерії!
07.07.2020 10:01
Прогули, судові справи та плани на вибори: чим живуть і як працювали депутати Сумської міської ради
07.07.2020 09:51
Як лідер ритейлу допомагає населенню пережити найбільше стихійне лихо в історії незалежної України
06.07.2020 15:10
Управління містом Суми: розвиток чи занепад?
03.07.2020 10:01
Інтернет-магазин «АТБ» розширив можливості: отримати замовлені продукти протягом години можна вже більш ніж у сімдесяти містах
01.07.2020 17:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.