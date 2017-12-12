«Федорченко» отдали под застройку 47 соток в центре Сум

Победителем земельных торгов признано предприятие ООО «СПВКК «Федорченко», с которым заключен договор аренды земельного участка площадью 0,4700 га сроком на 10 лет.
Годовая сумма арендной платы согласно заключенному договору аренды земельного участка составляет 233,9 тыс. гривен.
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