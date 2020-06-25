Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:07419

В Сумах продавца без маски оштрафовали на 17 тыс. грн

10 июля Ковпаковский райсуд г. Сумы привлек женщину к админответственности за нарушение правил карантина и наложил на нее штраф в размере 17 тыс. грн.

Согласно протоколу, 4 июля 2020 г. женщина, находясь в общественном месте, а именно в помещении магазина «Оксанка», где работает продавцом, находилась на рабочем месте без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, чем нарушила п.1, 3 постановления КМУ №392 от 20.05.2020 с изменениями согласно постановлению КМУ №500 от 17.06.2020 и совершила правонарушение, предусмотренное ст.44-3 КУоАП.

Женщина в судебном заседании вину признала и подтвердила, что действительно на рабочем месте находилась без надетой маски. Вина женщины подтверждается собранными материалами дела, которые исследованы в суде (протоколом об административном правонарушении, видеозаписью, содержащейся на оптическом диске в материалах дела, на котором зафиксировано событие правонарушения, объяснениями женщины, предоставленными в суде).

При назначении административного взыскания, судом учтен характер совершенного правонарушения, его общественную опасность и личность виновной. Кроме того, женщине придется оплатить и судебные расходы в пользу государства в размере 420,4 грн. Постановление со дня его вынесения может быть обжаловано в десятидневный срок в Сумской апелляционный суд.

 
Право Нарушение карантина
view counter

По тематике

07.07.2020 10:33

Житель Сумщины, пришедший в магазин без маски, пытался дать взятку полицейским

За предложение неправомерной выгоды полицейским жителю Ямпольщины грозит уголовная ответственность....

Суд не оштрафовал мэра Шостки за отсутствие маски в общественном месте
03.07.2020 12:41

Суд не оштрафовал мэра Шостки за отсутствие маски в общественном месте

Сегодня, 3 июля, в Шостке суд признал виновным, однако не оштрафовал Шосткинского городского голову Николая Ногу за отсутствие маски в...

На Сумщине Госпродпотребслужба выявила 131 нарушение карантина
26.06.2020 15:43

На Сумщине Госпродпотребслужба выявила 131 нарушение карантина

Госпродпотребслужба Сумщины осуществляет ежедневный контроль за соблюдением субъектами хозяйственной противоэпидемических требований во время карантина....

Жителей Сумщины оштрафовали на 340 тыс. грн за нарушение карантина
26.06.2020 12:04

Жителей Сумщины оштрафовали на 340 тыс. грн за нарушение карантина

Об этом сегодня, 26 июня, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замначальника Главного управления Национальной полиции в .сумской области Николай...

В суд поступил протокол на мэра Шостки за нарушение карантина
25.06.2020 09:10

В суд поступил протокол на мэра Шостки за нарушение карантина

Согласно данным с официального сайта Шосткинского горрайонного суда, 24 июня в суд поступил протокол относительно Ноги Николая Петровича за нарушение...

view counter

Статьи

До Дня родини: правові аспекти цивільного шлюбу
08.07.2020 15:02
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.07.2020 11:57
Нырнуть уговорили случайно: эксклюзивные подробности гибели молодой чиновницы на Сумщине
08.07.2020 10:29
Сумчанам радять, як уберегтися від теплового і сонячного ударів
07.07.2020 15:26
Сумской стронгмен с «серебром»
07.07.2020 14:14
Юрій БОВА: «Тростянець — культурна столиця Східної України»
07.07.2020 13:08
Сумчани з числа осіб з інвалідністю можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг
07.07.2020 12:50
Бюджет міста – це кошти громади, а не мерії!
07.07.2020 10:01
Прогули, судові справи та плани на вибори: чим живуть і як працювали депутати Сумської міської ради
07.07.2020 09:51
Як лідер ритейлу допомагає населенню пережити найбільше стихійне лихо в історії незалежної України
06.07.2020 15:10
Управління містом Суми: розвиток чи занепад?
03.07.2020 10:01
Інтернет-магазин «АТБ» розширив можливості: отримати замовлені продукти протягом години можна вже більш ніж у сімдесяти містах
01.07.2020 17:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.