В Сумах продавца без маски оштрафовали на 17 тыс. грн 10 июля Ковпаковский райсуд г. Сумы привлек женщину к админответственности за нарушение правил карантина и наложил на нее штраф в размере 17 тыс. грн.

Согласно протоколу, 4 июля 2020 г. женщина, находясь в общественном месте, а именно в помещении магазина «Оксанка», где работает продавцом, находилась на рабочем месте без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, чем нарушила п.1, 3 постановления КМУ №392 от 20.05.2020 с изменениями согласно постановлению КМУ №500 от 17.06.2020 и совершила правонарушение, предусмотренное ст.44-3 КУоАП.

Женщина в судебном заседании вину признала и подтвердила, что действительно на рабочем месте находилась без надетой маски. Вина женщины подтверждается собранными материалами дела, которые исследованы в суде (протоколом об административном правонарушении, видеозаписью, содержащейся на оптическом диске в материалах дела, на котором зафиксировано событие правонарушения, объяснениями женщины, предоставленными в суде).

При назначении административного взыскания, судом учтен характер совершенного правонарушения, его общественную опасность и личность виновной. Кроме того, женщине придется оплатить и судебные расходы в пользу государства в размере 420,4 грн. Постановление со дня его вынесения может быть обжаловано в десятидневный срок в Сумской апелляционный суд.