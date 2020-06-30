Что решили по карантину на Сумщине? Областная комиссии ТЭБ и ЧС определила Сумщину как не относящуюся к областям с широким распространением COVID-19, где вводится усиление противоэпидемических мероприятий

Такое решение приняли на заседании комиссии под председательством заместителя главаы облгосадминистрации Сергея Банникова

Комиссия разрешила на территории Сумской области в период действия карантина проведения железнодорожных перевозок с учетом требований временных рекомендаций Главного государственного санитарного врача Украины от 03.07.20 года № 39.

Разрешено также работу некоторых учреждений физической культуры и спорта с учетом требований временных рекомендаций Главного государственного санитарного врача Украины.

Вместе с тем, комиссия рекомендовала в связи с превышением показателей выявления случаев заболеваний по признакам, определенным постановлением Кабмина № 392, на территориях городов Путивль и Тростянец и в Тростянецком районе запретить проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с количеством участников более 10 человек.

А спортивные соревнования производить в этих городах и районе без присутствии зрителей при условии соблюдения спортсменами личной гигиены, использование антисептиков, средств защиты и дистанцирование за пределами стадионов, площадок (в частности в раздевалках и душевых).

Также главам райгосадминистраций, городским, поселковым, сельским головам, главам объединенных территориальных громад, руководителям соответствующих субъектов рекомендовано усилить на своих территориях меры по обеспечению соблюдения противоэпидемических требований субъектами хозяйственной деятельности, которые осуществляют деятельность в условиях адаптивного карантина; взять под личный контроль вопрос соблюдения противоэпидемических требований в парках, зонах отдыха, развлекательных заведениях с принятием соответствующих мер.

Кроме того, стоит решениями местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовать учреждениям общественного питания, развлекательным заведениям) ограничить продолжительность иx работы до 23.00; установить усиленный контроль за соблюдением должностными лицами и гражданами противоэпидемических мероприятий, установленных законодательством на время карантина, при осуществлении пассажирских перевозок на всех видах автомобильного и железнодорожного транспорта.

Справка

На Сумщине загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 4,53% (при норме менее 50%); среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа в течение последних семи дней составляет 86,32 на 100 000 населения (при норме более 24), коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 2,75% (при норме менее 11%); показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет <8/100 (при норме менее 10%).