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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:22333

На Сумщине только 1% населения имеет иммунитет к COVID-19

Карту коллективного иммунитета к коронавирусу в Украине опубликовал Telegram канал Коронавирус в регионах.

Согласно карте, средний уровень коллективного иммунитета в Украине составляет 5,2%, при этом в абсолютных лидерах Закарпатская область, где антитела у каждого четвертого жителя.

Первые полтора месяца проведения ИФА-тестирования в одной из лабораторий страны показали, что в среднем уровень коллективного иммунитета в Украине составляет 5,2%.

«Если посмотреть в разрезе областей, то самый высокий показатель в Западной Украине - 11%. В Ивано-Франковске и Черновцах этот показатель - 14%, в Луцке и Ровно - 13%. Наименее защищенными от коронавируса оказались жители южного региона - около 2%. В Одессе и Николаеве этот показатель равен 2%, Херсоне - 1%. В других регионах показатель колеблется от 3% до 5%», - сказано в сообщении.

Как прокомментировал заместитель директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил МАЦЮК, несмотря на то, что сейчас лето - пора отдыха, морей и пляжей, жителям Сумщины не стоит расслабляться. Соблюдение карантинных требований никто не отменял.

«Я считаю, что открытие пляжного сезона - это мина замедленного действия, - отметил Михаил Мацюк. - Ведь сегодня многие жители Сумщины отдыхают в Одессе, Кириловке, Бердянске, на других курортах. С чем они вернутся домой - неизвестно. Поэтому я еще раз напоминаю: соблюдение социальной дистанции, масочного режима, дезинфекции рук - это необходимые вещи, которые спасут вашу жизнь и здоровье».

Общество Коронавирус
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