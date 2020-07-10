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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:44256

«Food Centre-CумДУ» начал подготовку к новому сезону

7 июля «Food Centre-СумГУ» в Сумах начал подготовку к следующему сезону Экстра-лиги.

Сейчас вместе с командой работают двое новых игроков. Речь идет о Виталии Байцуре и Артеме Петренко.

Виталий Байцур - воспитанник харьковского футзала. За свою карьеру он успел поиграть в дубле «Локомотива», «ЛТК», краматорского «Авангарда», с которым стал чемпионом Украины в Первой лиге, и в ряде зарубежных клубов.

Артем Петренко - до недавнего времени игрок днепропетровского «Human», с которым вышел в финальную часть чемпионата Украины среди команд Второй лиги.

Также сейчас с командой работает ряд молодых местных игроков, которые имеют шанс себя зарекомендовать на подготовительных сборах.

Стоит отметить, что клуб по соглашению сторон покинул Евгений Мороз.

В тренерском штате нашей команды тоже пополнение. Со следующего сезона помощником Ивана Скицко станет Ярослав Песоцкий.

Как отметил президент клуба Игорь Черненко, в сумской команде обязательно должен быть местный тренер.

«Я мечтаю, чтобы сумской тренер работал с «Food Centre-СумДУ» в Экстра-лиге. Сейчас мы договорились с Ярославом Песоцким, что он будет помогать Ивану Скицко. Самое главное - получить опыт и знания от опытного специалиста и увидеть «кухню» высшего дивизиона изнутри», - сказал Игорь Петрович.

Напомним: Ярослав Песоцкий всю свою карьеру игрока провел в структуре различных команд, которые существовали на базе Сумского государственного университета. Победитель чемпионата Украины в Первой лиге сезона 2010-2011 гг. Как игрок и в сезоне 2016/17 - как тренер. В прошлом сезоне тренировал на большом футбольном поле ФК «LS Group», с которым стал чемпионом области.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал
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