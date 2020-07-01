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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине создали госпредприятие «Сумщина спортивная»

9 июля на сайте Сумской облгосадминистрации опубликовано распоряжение главы Сумской ОГА «О создании государственного предприятия «Сумщина спортивная».

Согласно документу, предприятие будет находиться по адресу Первомайская, 29, там же, где управления молодежи и спорта. А директором будет Павел Помысов-Несмеянов, который судя по декларации кандидата на должность, зарегистрирован в Макеевке (как и новый замгубернатора Сергей Пахольчук), фактически проживающий в Ирпени киевской области, где с 2018 года имеет квартиру 61 кв. м. В прошлом году директор ГП «Сумщина спортивная» не заработал ни одной гривны, кроме 10 тыс. грн от отчуждения недвижимого имущества. Его жена в детской поликлинике в Киеве заработала 116,5 тыс. грн. Из денежных активов г-н Помысов-Несмеянов задекларировал 8200 долларов. 

Деятельность предприятия, согласно устава, направлена на организацию и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, предоставление услуг, связанных с физкультурно-оздоровительной и спортивной сферами, создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, с целью обеспечения развития национальных видов спорта и другой спортивной деятельности на территории Сумской области, совершенствование материально-технической базы Компании и получения прибыли.

Предмет деятельности Компании:

1) организация деятельности спортивных клубов;

2) предоставление услуг бронирования, а также других услуг, связанных с туризмом;

3) обеспечение функционирования спортивных сооружений;

4) осуществление пассажирских перевозок наземным транспортом;

5) создание и проведение рекламных, маркетинговых кампаний и других рекламных услуг;

6) предоставление в аренду (субаренду) собственного или арендованного недвижимого имущества, а также государственного имущества, в порядке, определенном действующим законодательством;

7) осуществление спортивно-оздоровительной деятельности;

8 ) организация и проведение местных, национальных, международных спортивных соревнований;

9) создание условий для обеспечения учебно-тренировочного процесса спортсменов;

10) организация и проведение спортивных, культурно-массовых и концертно-зрелищных мероприятий;

11) организация и проведение конференций, семинаров, заседаний, деловых и научных встреч, симпозиумов, конгрессов и тому подобное;

12) оказание услуг по питанию (кейтеринг);

13) оказание услуги по парковке;

14) изготовление сувенирной и другой продукции;

15) организация теле- и радиотрансляций;

16) осуществление фирменной торговли через свою и / или арендованную сеть торговли;

17) проведение торговых ярмарок;

18) оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;

19) подготовка и выпуск изданий на (в) специфических носителях информации (CD-ROM, локальные и глобальные сети), сбор, анализ и распространение информации в электронном виде;

20) издательство и распространение полиграфической продукции и печатных средств массовой информации;

21) журналистская и РR-деятельность;

22) планирование и организация выполнения работ по капитальному строительству новых и реконструкции (ремонта) действующих объектов;

23) организация лечебно-профилактических центров с использованием новых методов лечения;

24) осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством;

25) образовательные услуги и услуги специальной подготовки и повышения квалификации.

Уставной фонд предприятия 1000 грн.

Спорт Сумщина спортивная
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