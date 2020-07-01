В капитально отремонтированном сквере в Сумах начнут новое строительство Проект памятника Героям Небесной сотни показали в Сумах.

Его будет строить фирма, которую признают победителем на тендере сегодня, 10 июля. Из городского бюджета на работы предусмотрели 1,97 млн гривен. Сквер, в котором будут устанавливать памятник, новые скамейки и покрытие, в 2019 году капитально отремонтировали за 1,2 млн гривен, пишет Суспільне.

Автором идеи памятника является украинский скульптор Катиб Мамедов. Проектно документацию по почти 170 тыс. грн из бюджета выполнил Юрий Харченко. Он показал, каким увидят горожане сквер в день города.

«Будет многофигурная композиция, высотой 7 м 70 см, из бронзы. Тема Небесной сотни здесь хорошо отражена. Сзади будет кропивное дерево. Оно до этого момента будет становиться красным. Идет слияние событий и природы - когда сама природа плачет и подсказывает, что именно в это время были эти события. Будут скамейки сделаны, озеленение. Плитка гранитная и подсветка. Мы только меняем покрытие центральной части, потому что здесь будет гранит и бронза, чтобы не было диссонанса, у нас тут будет другая плитка», - рассказал Юрий Харченко .

В тендере по определению фирмы-строителя памятника участвовали две фирмы ООО «Сумы-сервис-буд» и ООО «Зенит-Брук». Последняя, согласно информации на сайте госзакупок "Prozorro" предложила меньшую стоимость. Руководитель этой фирмы сказал, что на 10 июля официальным победителем пока не стал. Им будет после подписания договора с заказчиком.

Заказчик строительства памятника - управление капитального строительства городского совета. Его директор Виталий Шилов прокомментировать детали своего заказа пообещал в понедельник, 13 июля.

Напомним: сквер капитально ремонтировали и реставрировали в 2019 году. Тогда на это потратили 1,2 млн гривен налогоплательщиков. Заказчиком ремонта был департамент инфрастурктуры. Выполняло работы ООО «Сфера АВ».

С февраля 2017 года в сквере лежит каменная глыба, на которой есть надпись «Здесь будет памятник Героям Майдана». После того несколько раз объявляли конкурс на лучшую идею памятника. Победитель не определяли, и конкурс отменяли.